Появились подробности об атаках дронов ВСУ на нефтезавод Кубани

Из-за атаки ВСУ на нефтезавод Кубани взрывы не прекращались более 30 минут

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтезавод в Славянске-на-Кубани взрывы рано утром не прекращались более получаса. Такие подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По сообщениям очевидцев, взрывы прогремели около четырех часов утра. Тогда сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предварительно, никто не пострадал.

В ночь на субботу, 27 апреля, более 10 украинских беспилотников подавили в Славянском, Северском и Кущевском районах Кубани. Как уточнил губернатор Вениамин Кондратьев, дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что ректификационная колонна повреждена при атаке дронов на Кубань. Всего было совершено девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну — благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал, сообщил глава Славянского района роман Синяговский. Возникшее возгорание ликвидировали, пострадавших нет.