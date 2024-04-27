Из России выдворят 15 устроивших массовую драку мигрантов

Из России выдворят 15 устроивших массовую драку в Туапсе граждан Узбекистана

Из России выдворят 15 граждан Узбекистана, которые устроили массовую драку в Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

«Проверка показала, что конфликт произошел на бытовой почве. Указанные лица являлись работниками организации, выполняющей работы на НПЗ», — сообщили в надзорном ведомстве.

После случившегося всех нарушителей-мигрантов привлекли к административной ответственности — их депортируют.

Драка мигрантов произошла в среду, 24 апреля. В сети тогда появились кадры, на которых группы людей дралась у тротуара, одного из участников потасовки, лежащего на земле, даже били ногами.