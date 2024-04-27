Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 27 апреля 2024Россия

Из России выдворят 15 устроивших массовую драку мигрантов

Из России выдворят 15 устроивших массовую драку в Туапсе граждан Узбекистана

Фото: Petrov Sergey / news.ru

Из России выдворят 15 граждан Узбекистана, которые устроили массовую драку в Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

«Проверка показала, что конфликт произошел на бытовой почве. Указанные лица являлись работниками организации, выполняющей работы на НПЗ», — сообщили в надзорном ведомстве.

После случившегося всех нарушителей-мигрантов привлекли к административной ответственности — их депортируют.

Драка мигрантов произошла в среду, 24 апреля. В сети тогда появились кадры, на которых группы людей дралась у тротуара, одного из участников потасовки, лежащего на земле, даже били ногами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?

      Появились подробности об атаках дронов ВСУ на нефтезавод Кубани

      В Молдавии назвали условие принятия страны в Евросоюз

      Посольство в Лондоне оценило слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

      Из России выдворят 15 устроивших массовую драку мигрантов

      Россиянин вонзил нож в шею сожительницы и попал в СИЗО

      Российские военные нанесли удар по городу Стрый Львовской области

      В одной из стран ЕС заявили о коллапсе системы здравоохранения

      Россиян предупредили о самых популярных схемах кредитных мошенников

      Названы указывающие на поддельную автозапчасть признаки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше