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09:02, 25 апреля 2024Россия

Мигранты устроили массовую драку на улице российского города и попали на видео

В Туапсе мигранты устроили массовую драку и попали на видео
СюжетМассовые драки в Москве

В Туапсе мигранты устроили массовую драку и попали на видео. Снятый очевидцами видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

На кадрах видно около 15 человек. Часть участников драки одета в спецодежду песочного цвета — по данным канала, они являются сотрудниками нефтеперерабатывающего завода.

После попавшего на видео эпизода мужчины разошлись, указано в сообщении. Причины потасовки неизвестны, информации о пострадавших не поступало.

Ранее массовая драка мигрантов произошла в Москве. На кадрах десятки человек в спецовках сошлись в две группы, некоторые уже лежат на земле. Происходящее сопровождается громкими выкриками.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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