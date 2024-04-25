Мигранты устроили массовую драку на улице российского города и попали на видео

В Туапсе мигранты устроили массовую драку и попали на видео

В Туапсе мигранты устроили массовую драку и попали на видео. Снятый очевидцами видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

На кадрах видно около 15 человек. Часть участников драки одета в спецодежду песочного цвета — по данным канала, они являются сотрудниками нефтеперерабатывающего завода.

После попавшего на видео эпизода мужчины разошлись, указано в сообщении. Причины потасовки неизвестны, информации о пострадавших не поступало.

Ранее массовая драка мигрантов произошла в Москве. На кадрах десятки человек в спецовках сошлись в две группы, некоторые уже лежат на земле. Происходящее сопровождается громкими выкриками.