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07:12, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в шею сожительницы и попал в СИЗО

В Мурманске арестовали 54-летнего мужчину, зарезавшего сожительницу в подвале

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Мурманске арестовали на два месяца 54-летнего мужчину, расправившегося с сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 23 апреля мужчина выпивал с подругой в подвале на улице Лобова. Они поссорились. Тогда обвиняемый схватил нож и вонзил в шею пострадавшей, она не выжила.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Выполнение следственных и процессуальных действий по этому делу продолжаются.

Ранее стало известно, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.

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      Екатерина Кашурникова
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