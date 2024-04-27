Российские десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми

МО сообщило о спасении уссурийскими десантниками женщины с детьми из Часова Яра

Уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно выехать в Луганскую народную республику (ЛНР) из Часова Яра. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.

Автомобиль с мирными жителями, которые бежали из Часова Яра, был подбит артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Семья успела выскочить из машины. Десантники-снайперы, которые возвращались с боевого выхода, смогли укрыть мирных жителей от обстрела и сопроводить в безопасность.

Кроме того, российские военные стали вести прицельный огонь по FPV-дронам и использовали дымовые шашки, в результате чего операторы дронов ВСУ потеряли их из виду.

Один ребенок и бойцы получили ранения. Все были эвакуированы в медицинские учреждения.

В среду, 24 апреля, Минобороны России доложило, что штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии.