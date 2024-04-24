В Минобороны сообщили о захвате опорного пункта ВСУ под Часовым Яром

Минобороны России: захвачен опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Там уточнили, что десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. Артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.

Ранее телеканал CNN сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины назвали Часов Яр в ДНР ключевым рубежом, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка.

Экс-генерал украинской армии Сергей Кривонос заявлял, что у ВСУ не хватает людей и техники для обороны Часова Яра. Он подчеркнул, что город является господствующей высотой и, если военные Вооруженных сил России смогут взять ее, им откроется путь к Краматорску и Константиновке.