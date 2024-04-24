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05:25, 24 апреля 2024Россия

В Минобороны сообщили о захвате опорного пункта ВСУ под Часовым Яром

Минобороны России: захвачен опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Там уточнили, что десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. Артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.

Ранее телеканал CNN сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины назвали Часов Яр в ДНР ключевым рубежом, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка.

Экс-генерал украинской армии Сергей Кривонос заявлял, что у ВСУ не хватает людей и техники для обороны Часова Яра. Он подчеркнул, что город является господствующей высотой и, если военные Вооруженных сил России смогут взять ее, им откроется путь к Краматорску и Константиновке.

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      Марина Совина
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