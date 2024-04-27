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07:23, 27 апреля 2024Мир

Посольство в Лондоне оценило слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

Посольство в Лондоне прокомментировало слова адмирала об атаках ВСУ вглубь РФ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Слова начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина, что ВСУ усилят удары вглубь территории России, будут восприняты Киевом как «зеленый свет» для дальнейшей эскалации, сказано в заявлении посольства РФ в Лондоне, пишет РИА Новости.

«Тот факт, что подобный прогноз последовал за анонсом нового транша британской военной помощи, в котором значатся и крылатые ракеты Storm Shadow, говорит сам за себя», — отмечается в сообщении.

Слова военного будут восприняты киевским режимом как «зеленый свет» на дальнейшую эскалацию конфликта с использованием передаваемых западниками средств, также сказано в заявлении.

Как подчеркнули в дипведомстве, грань между провокационными выпадами и оправданием терроризма весьма тонка. При этом британское руководство и раньше якобы не замечало многочисленные удары Киева по российским городам.

Тем не менее, ранее Радакин подчеркнул тот факт, что Россия нарастила свой потенциал и повысила эффективность своих ударов. В связи с этим он призвал не ожидать «славного плана» для Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении помощи ЕС Украине в случае прекращения поддержки США. Он также подчеркнул, что продолжит требовать от компаний военно-промышленного комплекса наращивания темпов производства.

В свою очередь, 25 апреля представитель Конгресса США заявил, что нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины недостаточно, чтобы Киев добился успеха на фронте.

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      Марина Совина
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