Посольство в Лондоне прокомментировало слова адмирала об атаках ВСУ вглубь РФ

Слова начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина, что ВСУ усилят удары вглубь территории России, будут восприняты Киевом как «зеленый свет» для дальнейшей эскалации, сказано в заявлении посольства РФ в Лондоне, пишет РИА Новости.

«Тот факт, что подобный прогноз последовал за анонсом нового транша британской военной помощи, в котором значатся и крылатые ракеты Storm Shadow, говорит сам за себя», — отмечается в сообщении.

Слова военного будут восприняты киевским режимом как «зеленый свет» на дальнейшую эскалацию конфликта с использованием передаваемых западниками средств, также сказано в заявлении.

Как подчеркнули в дипведомстве, грань между провокационными выпадами и оправданием терроризма весьма тонка. При этом британское руководство и раньше якобы не замечало многочисленные удары Киева по российским городам.

Тем не менее, ранее Радакин подчеркнул тот факт, что Россия нарастила свой потенциал и повысила эффективность своих ударов. В связи с этим он призвал не ожидать «славного плана» для Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении помощи ЕС Украине в случае прекращения поддержки США. Он также подчеркнул, что продолжит требовать от компаний военно-промышленного комплекса наращивания темпов производства.

В свою очередь, 25 апреля представитель Конгресса США заявил, что нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины недостаточно, чтобы Киев добился успеха на фронте.