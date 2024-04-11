Макрон заявил об увеличении помощи ЕС Украине в случае прекращения поддержки США

Макрон: ЕС выделит Украине больше 50 млрд евро, если прекратится помощь США

Европейский союз (ЕС) может выделить Украине больше изначально запланированных 50 миллиардов евро, если США прекратят поддержку Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляцию его выступления вел канал BFMTV.

«Европе, вероятно, придется согласовать более 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят ее поддерживать», — отметил президент. Заявление было сделано в ходе встречи с главами оборонных предприятий Франции, приуроченной к началу строительства завода по производству пороха Eurenco.

Лидер Франции также подчеркнул, что продолжит требовать от компаний военно-промышленного комплекса наращивания темпов производства, чтобы Украина получала своевременную помощь.

В ходе выступления Макрон также призвал ускорить переход Франции к военной экономике.