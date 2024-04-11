Макрон призвал ускорить переход к военной экономике
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо ускорить переход страны к военной экономике. К этому французский лидер призвал руководителей оборонных предприятий Франции, трансляцию выступления вел канал BFMTV.
«Переход к военной экономике в настоящее время необходим. Повсюду в Европе наблюдается рост военных расходов и оборонных заказов», — заявил Макрон.
Встреча Макрона с главами компаний военно-промышленного комплекса была приурочена началу строительства завода по производству пороха Eurenco.
О вступлении Франции в период военной экономики президент сообщил в июне 2022 года, связав это с военным конфликтом на Украине. В марте 2024 года Макрон заявил, что оборонная промышленность Франции на данном этапе не готова к высокоинтенсивному конфликту.