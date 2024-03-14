Макрон заявил о неподготовленности Франции к высокоинтенсивному конфликту

Макрон: военная промышленность Франции не готова к высокоинтенсивному конфликту

Французская оборонная промышленность не готова к высокоинтенсивному военному конфликту, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 2.

Он объяснил, что по этой причине в стране ежедневно производится «скромное» количество боеприпасов. «Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали», — отметил глава государства.

Ранее глава центра боевой подготовки (CENTAC) Вооруженных сил (ВС) Франции рассказал о подготовке военных к высокоинтенсивному конфликту. Он отметил, что учения проходят в условиях, приближенных к реальности.