Центр подготовки ВС Франции: военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному военному конфликту. Об этом рассказал глава центра боевой подготовки (CENTAC) Вооруженных сил (ВС) страны в Майи-ле-Кан полковник Аксель Дени, передает Politico.

Он уточнил, что учения проходят в условиях, приближенных к реальности. «CENTAC — единственное во Франции место, где можно увидеть, что такое война», — отметил военный. В частности, Дени указал, что командование изучило тактические ошибки Украины и теперь старается избегать лобовых атак, которые приводят к огромным потерям, но не могут отбросить врага.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников Украины забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска в страну. Он также предложил им активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку ситуация приближается к критическому моменту.

После этого журналисты попросили Макрона прокомментировать свое заявление об условиях отправки войск стран НАТО на Украину. Президент дал короткий ответ: «Не исключать что-то — не означает делать это».