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18:05, 8 марта 2024Мир

Макрон уточнил свои слова об отправке войск на Украину

Эммануэль Макрон об отправке войск на Украину: не исключать — не значит сделать

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Не исключать что-либо — не значит сделать это. Так президент Франции Эммануэль Макрон уточнил свои слова о возможности отправки войск на Украину. Он высказался об этом в эфире телеканала BFMTV, передает ТАСС.

Журналисты обратились с вопросом к Макрону после выступления в здании Министерства юстиции Франции. Его попросили прокомментировать заявление об условиях отправки войск стран НАТО на Украину. Президент дал короткий ответ: «Не исключать что-то — не означает делать это».

В конце февраля французский лидер заявил о возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, Европа должна перестать бояться переходить красные линии Москвы.

Ранее Макрон на встрече с лидерами парламентских партий также назвал условия для этого. По мнению президента Франции, таким условием может стать продвижение фронта к Киеву и Одессе.

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      Глеб Палехов
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