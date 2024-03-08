Во Франции назвали условия ввода войск на Украину

Франция начнет интервенцию на Украину в случае наступления ВС России на Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия ввода войск на Украину. Париж может начать интервенцию в случае наступления Вооруженных сил (ВС) России на Киев или Одессу, передает L'Indépendant.

По словам главы Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя, Макрон рассказал о сценарии, «который может привести к интервенции». Для французского лидера таким сценарием является продвижение фронта в сторону украинской столицы или стремительное наступление ВС России на юге с захватом Одессы.

Как заявил в разговоре с газетой представитель партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар, парламентская оппозиция осталась обеспокоенной по итогам встречи с Макроном.

27 февраля французский президент высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.

Заявления Макрона ранее прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что подобная риторика противоречит интересам французов.