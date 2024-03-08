Во Франции назвали условия ввода войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия ввода войск на Украину. Париж может начать интервенцию в случае наступления Вооруженных сил (ВС) России на Киев или Одессу, передает L'Indépendant.
По словам главы Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя, Макрон рассказал о сценарии, «который может привести к интервенции». Для французского лидера таким сценарием является продвижение фронта в сторону украинской столицы или стремительное наступление ВС России на юге с захватом Одессы.
Как заявил в разговоре с газетой представитель партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар, парламентская оппозиция осталась обеспокоенной по итогам встречи с Макроном.
27 февраля французский президент высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.
Заявления Макрона ранее прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что подобная риторика противоречит интересам французов.