В Сочи выпал оранжевый снег

В нескольких странах Европы выпал оранжевый снег, сообщает BBC News.

После шторма в пустыне Сахара образовались облака с высокой концентрацией пыли. В результате, осадки, выпавшие в России, Болгарии, на Украине и в Молдавии, оказались песчаного цвета.

По информации метеорологов, это явление можно наблюдать раз в пять лет.

Лыжники и сноубордисты поделились фотографиями с горных курортов в окрестностях Сочи.

Марс атакует 🌔 #smurygins_family_trip Публикация от Alina Smurygina (@sinyaya_ptiza) 23 Мар 2018 в 11:55 PDT

В марте греческий Крит покрыла африканская пыль, небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Жителям приходится надевать маски, чтобы выйти на улицу, или оставаться в помещении.

«Из-за погодных условий Крит стал больше похож на Марс, чем на средиземноморский остров», — отмечает издание Greek Reporter.

Сильный ветер затруднил работу экстренных служб, так как увеличилось количество лесных пожаров, начавшихся из-за жары.

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