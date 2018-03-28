В Сочи выпал оранжевый снег

В нескольких странах Европы выпал оранжевый снег, сообщает BBC News.
После шторма в пустыне Сахара образовались облака с высокой концентрацией пыли. В результате, осадки, выпавшие в России, Болгарии, на Украине и в Молдавии, оказались песчаного цвета.
Марсианские пейзажи, апокалипсис на горе сегодня! Я думала, что такое бывает только вблизи Африки, на Лансароте-Тенерифе или ещё где-то там, этот ветер горячий, который несёт песок из пустыни. Но в Поляне тоже произошло что-то невероятное, хотя пустыни довольно далеко. Если честно, жёлтый песок сверху мокрого снега, - зрелище необычное, но очень грустное. Сезон, и без того короткий, с каждым днём оставляет все меньше надежд на продолжение. #розахутор #песчанаябуря #желтыйснег #бурявкраснойполяне #rosakhutor #yellowsnow #sandstorm
По информации метеорологов, это явление можно наблюдать раз в пять лет.
Лыжники и сноубордисты поделились фотографиями с горных курортов в окрестностях Сочи.
НЕЕТ, это не тот желтый снег о котором вы подумали☺️ это, как вы уже знаете из новостей, и есть тот самый песок, который воздушные массы принесли из Саудовской Аравии и прямиком к нам на гору! В жизни это выглядит так же как и на фото - впечатляюще, но кататься по этому - сомнительное удовольствие😐 и тем не менее, я рад был оказаться свидетелем такой экзотики😎 #moodygrams #justgoshoot #aov #artofvisual #artofvisuals #heatercentral #agameoftones #fatalframes #hypebeast #pic #citysquad #gameoftones #createexplore #all_shoots #madrussians #rosakhutor #gorkygorod #krasnayapolyana #горкигород #розахутор #вотэтода #snow #mothernature #naturelover #goodvibes
В марте греческий Крит покрыла африканская пыль, небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Жителям приходится надевать маски, чтобы выйти на улицу, или оставаться в помещении.
«Из-за погодных условий Крит стал больше похож на Марс, чем на средиземноморский остров», — отмечает издание Greek Reporter.
Сильный ветер затруднил работу экстренных служб, так как увеличилось количество лесных пожаров, начавшихся из-за жары.