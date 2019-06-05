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На Ямале выпал июньский снег

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Видео: Татьяна Мезина / vk.com

В Салехарде и соседнем Лабытнанги утром в среду, 5 июня, выпал снег. Местные жители сняли это на видео и выложили в интернет. Один из таких роликов опубликован в группе «В Салехарде» во «ВКонтакте».

В ответ пользователи соцсети стали присылать собственные фотографии и видеозаписи со снегом. «Дорогой дневник, сегодня 5 июня, погода прелестная, по-настоящему летняя. Думаю одеть пуховик или шубку?», — прокомментировала одна из подписчиц.

В паблике «Лабытнанги Info» также опубликованы фото заснеженного города с подписью: «Выпал первый летний снег».

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