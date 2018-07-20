Утром в пятницу, 20 июля, в Норильске выпал снег, пишет газета «Наш Красноярский край».

Устойчивого покрова не образовалось. Мокрый снег тут же растаял. В настоящее время, температура воздуха в городе составляет четыре градуса по Цельсию.

В экстренных службах города газете сообщили, что никаких неблагоприятных последствий нехарактерных для середины лета осадков не зафиксировано.

Местные жители делятся снимками июльского снега в соцсетях.

Фото опубликовано @tati_nsk

Фото опубликовано @zhitvnorilske

Первый день лета запомнился снегопадом жителям сразу нескольких регионов России. Арктическое вторжение с резким похолоданием произошло в Пермском крае и в Коми. Выпадение снега также зафиксировали в Самарской, Кировской областях, Башкирии и Татарстане.

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