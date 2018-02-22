Японские путешественники отправились в Оймякон на велосипедах

Четверо студентов из Киото выехали из Якутска на велосипедах в Оймякон, но один из них, Като Хироаки, попал в больницу в районе села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса с обморожением ног, передает News.Ykt.Ru.

Выяснилось, что молодые люди приехали в Якутию до середины марта и решили исполнить мечту побывать на Полюсе Холода. Поездку они планировали с прошлого года. Как рассказали изданию в региональном департаменте по внешним связям, на помощь молодым людям пришла одна из якутских частных организаций.

«Они хотели именно на велосипедах добраться на Полюс Холода. Сегодня студентам поступило предложение от частной организации поехать в Оймякон на машине, все расходы организаторы готовы взять на себя. Ребята с радостью приняли предложение. Кроме того, обсуждается поездка на Ленские столбы», — отметил представитель департамента.

Японцам помогают языковые школы, окружная администрация Якутска и частные компании: кто-то предоставляет транспорт, кто-то продукты.

Путешественники рассказали, что представляли себе, что будет холодно, но не были готовы к реальным морозам. Юноша, получивший обморожение ног, «съездил на перевязку и быстро идет на поправку», добавил собеседник издания.

В 1938 году в якутском поселке Оймякон был поставлен абсолютный рекорд низкой температуры по России: столбики термометра опустились до минус 77,8 градуса по Цельсию.

5 февраля 29-летний путешественник из Мурманска Владислав Евглевский и его кот по кличке Сэм добрались до конечной точки своего маршрута — Владивостока. На маршрут ушло 57 дней. В общей сложности хозяин и питомец преодолели свыше 9 тысяч километров: они побывали в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Хабаровске. Для кота были предусмотрены теплый комбинезон и плащ-палатка.

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