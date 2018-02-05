Мурманский автостопщик и его кот добрались до Владивостока за 57 дней

Путешественник из Мурманска Владислав Евглевский и его кот по кличке Сэм добрались до конечной точки своего маршрута — Владивостока. На маршрут ушло 57 дней, сообщает SeverPost.

По данным издания, мурманчанин получил десятки поздравлений: почти два месяца поклонники следили за необычным путешествием автостопщика и его черного кота.

29-летний путешественник отправился с котом в пеший поход 10 декабря прошлого года. В общей сложности хозяин и питомец преодолели свыше 9 тысяч километров: они побывали в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Хабаровске. Для кота были предусмотрены теплый комбинезон и плащ-палатка. Евглевский планировал преодолеть 20 тысяч километров за полтора месяца, а потом двинуться тем же путем обратно, чтобы вернуться к рождению сына в марте.

О своих приключениях по пути Евглевский писал на странице во «ВКонтакте». Судя по ней, молодой человек готовился к походу заранее, гуляя с грузом по городу. По данным канала, мурманчанин ходит в походы с 2001 года.