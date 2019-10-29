В российском регионе зафиксировали аномальную «жару»

В континентальных регионах Дальнего Востока зафиксировали аномально высокие температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, по данным синоптиков, наиболее значительные температурные аномалии наблюдаются в континентальной части Магаданской области и в Якутии. В Магадане в последние сутки температура держится на уровне от 0 до плюс 5 градусов, что примерно на восемь градусов выше климатической нормы.

В Якутии с середины сентября температура воздуха составляет от минус 16 до минус 11 при климатической норме в минус 24 градуса. Отмечается, что даже в селе Оймякон, расположенном на полюсе холода северного полушария, среднесуточная температура 28 октября составила минус 14,5 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. «Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4-6 градусов температура выше нормы на всей азиатской территории», — отметил специалист.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы.

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