Россиянам рассказали о погоде в июле

Июль будет теплым на всей территории России. О такой погоде россиянам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, средние температуры будут около и выше нормы, в связи с чем можно говорить, что «июль будет теплым фактически повсеместно».

Ранее врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал, что жара несет риск для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. Он объяснил, что из-за жары организм теряет жидкость и ее приходится восполнять, и для таких людей создается большая дополнительная нагрузка на сердце. Из-за этого на ногах появляются отеки, возникает одышка и повышается артериальное давление.

Чтобы пережить «погодную пилу», при которой быстро сменяются влажность, давление и температура, надо носить в жару свободную и дышащую одежду и головной убор, а также увеличить норму потребления воды. Об этом сообщил кардиолог Юрий Беленков. Для профилактики сгущения крови можно добавлять в воду растворимые соли натрия и магния. Медик отметил, что важно следить за самочувствием — если человек испытывает головокружение, головную боль, слабость или потемнение в глазах, это может указывать на тепловой удар.

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