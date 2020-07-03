Россиян предупредили об экстремальной погоде

В ближайшие дни на территории России будет экстремальная жара и сильные грозы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На большей части Центральной России будет дождливая погода, сопровождающаяся грозами. Температура воздуха составит 23-29 градусов тепла, а вот на юге региона, в Воронежской и Белгородской областях, столбики термометров могут подняться до 37 градусов. При прояснениях воздух будет только сильнее раскаляться. Юг страны, в частности, Ставрополье, ждет жара до 40 градусов.

В южной Сибири и Приморье ожидаются дожди с градом и усиленным ветром. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае его скорость может достигнуть 30 метров в секунду. Более 30 градусов жары прогнозируют и в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

А вот Колыму ждут заморозки до четырех градусов выше нуля. По словам Паршиной, это может сказаться на растениях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температурные показатели в европейской части России в начале июля превысят климатическую норму на 6-7 градусов. Жаркая погода на юге страны, достигающая 36 градусов, сохранится, как минимум, пять дней.

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