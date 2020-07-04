Названа опасность погоды в июле для россиян

Кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков оценил опасность переменчивой погоды в июле для россиян. Его слова приводятся на сайте телеканала «Москва 24».

Тимаков считает, что попеременно дождливая и жаркая погода представляет особую опасность для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

Врач рекомендует людям, находящимся в группе повышенного риска, выходить на улицу только в утреннее и вечернее время и по возможности иметь дома кондиционер. Чтобы избежать теплового удара, Тимаков советует держать под рукой воду и платок и в случае перегрева охлаждать голову.

Кроме того, врач призвал россиян одеваться по погоде, чтобы не потеть в жару. «Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть, — подчеркивает Тимаков. — У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек».

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на территории России будет экстремальная жара и сильные грозы. Температура воздуха составит 23-29 градусов тепла, а вот на юге региона, в Воронежской и Белгородской областях, столбики термометров могут подняться до 37 градусов.

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