Россиянам рассказали об опасностях погоды в июле

Климатологи считают, что в июле больше всего опасных погодных явлений. Об этом россиянам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, июль считается самым дождливым месяцем. Он добавил, что число опасных явлений летом в пять-десять раз выше, чем зимой из-за процессов «взрывной конвекции» в атмосфере и столкновения северных и южных воздушных масс, а также отметил, что в России в первые шесть месяцев 2020 года выпало значительное количество осадков.

Специалист уточнил, что в июле во многих регионах Европейской части России, Западной Сибири, Урала, Красноярского края и Дальнего Востока прогнозируется череда гроз, интенсивных ливней, молний и сильных порывов ветра.

Ранее Вильфанд говорил, что к опасным погодным явлениям относятся жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов, высокая пожарная опасность, а также сильные ливни, ветер и крупный град. Он предупредил о жаре жителей Белгородской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Астраханской и Воронежской областей, а также Калмыкии, Крыма, Тамбовской области, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. О ливнях и ветре были предупреждены жители Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Новгородской области, Карелии, Краснодарского края, Хакасии.

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