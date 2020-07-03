Россию накрыла волна жары

Южные регионы России накрыла волна жары. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, температура воздуха на юге страны в среднем на 6-7 градусов выше нормы. Так, в Ростове и Краснодаре уже потеплело до 33 градусов. В Сочи и Крыму столбики термометров поднялись до плюс 29 и 31 градуса соответственно.

В ближайшие дни синоптик спрогнозировал аномально жаркую погоду в южных регионах. Так, в Ставрополе и Ростове-на-Дону ожидается до 35 градусов, в Краснодаре и Крыму — до 38.

Ранее 3 июля заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ближайшие дни на территории России будет экстремальная жара и сильные грозы. На большей части Центральной России будет дождливая погода, сопровождающаяся грозами. В южной Сибири и Приморье ожидаются дожди с градом и усиленным ветром. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае его скорость может достигнуть 30 метров в секунду. Более 30 градусов жары прогнозируют и в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

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