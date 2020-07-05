Россиянам предрекли опасные погодные явления

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов прогнозируется в Белгородской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Астраханской и Воронежской областях, а также в Калмыкии. В Крыму, Тамбовской области, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии столбики термометров будут подниматься до 36-39 градусов.

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в этот период будет в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе.

В то же время синоптик предупредил жителей других регионов о сильных ливнях, ветре и крупном граде. Такая погода ждет Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, Карелию, Краснодарский край и Хакасию.

«Это действительно очень опасно», — подытожил Вильфанд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!