Предсказано продление курортного сезона в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал продление туристического сезона на российских курортах. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает агентство «Москва».

Так, по словам специалиста, море в прибрежных городах будет оставаться теплым до начала октября и в связи с этим прогнозируется продление бархатного сезона на несколько месяцев.

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«Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного», — подчеркнул эксперт.

Вильфанд также отметил, что температура воды на Черном море во второй половине лета будет высокой.

Ранее в июне эксперты в сфере туризма заявили, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдет со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Предсказывается, что во второй половине осени загрузку инфраструктуры обеспечат те, кто пропустил отпуск весной.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.

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