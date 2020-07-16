Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года
Сторонники Порошенко принесли на митинг портрет Зеленского с патроном в голове
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменено
Богатые москвичи нашли альтернативу загородным домам
Российская модель рассказала об ухаживаниях шестикратного чемпиона «Формулы-1»
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
Москвичи помогли пенсионерке пережить пандемию коронавируса 
Российская учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и ужаснулась
Предсказано мрачное будущее человечества
В Южной Америке начали убивать нарушителей карантина
Новости партнеров

Предсказано продление курортного сезона в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал продление туристического сезона на российских курортах. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает агентство «Москва».

Так, по словам специалиста, море в прибрежных городах будет оставаться теплым до начала октября и в связи с этим прогнозируется продление бархатного сезона на несколько месяцев.

«Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного», — подчеркнул эксперт.

Вильфанд также отметил, что температура воды на Черном море во второй половине лета будет высокой.

Ранее в июне эксперты в сфере туризма заявили, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдет со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Предсказывается, что во второй половине осени загрузку инфраструктуры обеспечат те, кто пропустил отпуск весной.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вильфанд: Бархатный сезон на российских курортах может продлиться до октября
В Крыму закончились места для отдыхающих
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Предсказано продление курортного сезона в России до зимы
Путешествия
Путешествия00:0415 июля

«Не на публику, а от души»

Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
14:29Сегодня

В Крыму закончились места для отдыхающих

13:26Сегодня

В России захотели отслеживать выезжающих за границу

12:34Сегодня

Любимый курорт богачей открылся для россиян с большими скидками без ограничений

Путешествия00:0210 июля

Обитель порока

Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
11:24Сегодня

Стало известно о ходе переговоров по запуску рейсов из России за границу

09:46Сегодня

Стюардесса объяснила запрет на обмен местами между пассажирами в самолете

07:45Сегодня

Туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном курорте

Путешествия00:02 7 июля

«Фотографии часто расходятся с реальностью»

Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
05:31Сегодня

Изрезанных ножами детенышей дельфинов нашли на пляжах в Крыму

19:0915 июля

Популярный курорт заявил о готовности к приему россиян и запуске «шведского стола»

18:0215 июля

В России открестились от отмены карантина по прибытии из-за границы

Россия
В Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус
«Лучшие умы и энергия»
Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
«Достал лебедя за горло и стал бить о бордюр»
 
Путин поедет в Крым
Голосуй, или проиграешь
 
Все материалы
Мир
Россия захотела избежать «майданов» в Белоруссии
В США снова казнят человека после 17-летнего перерыва
Полиция показала видео ареста Джорджа Флойда
Между первой и второй
Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» после угроз Помпео
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Все материалы
Бывший СССР
На акции протеста в Минске начались задержания
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
В Раде заблокировали принятие закона о легализации казино
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Конфликт двух стран резко обострился. Есть риск начала полномасштабной войны
МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном
МИД Белоруссии призвал не грозить стране санкциями
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Все материалы
Экономика
Россияне стали по-новому ходить в магазины
В России назвали лучшее овсяное печенье
Любимая еда россиян оказалась опасной
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозы США расширить санкции
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
ФСБ впервые предоставила адвокатам Сафронова составляющие гостайну материалы
Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ
Павел Шувалов«Убивать не хотел — случайно получилось»
Как в России 30 лет ловили тулунского маньяка, державшего в страхе всю Сибирь
Бывшего российского министра задержали по подозрению в заказном убийстве
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Боец UFC «задушил» соперника в дебютном поединке
Форточка в Европу
«Челси» и МЮ терпят неудачи, а Моуринью побеждает в дерби — главное в туре АПЛ
Тренер вылетевшей из РПЛ команды предложил расширить лигу
Джамель Херринг«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»
Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем» в центральном матче тура АПЛ
Пока есть надежда... «Арсенал» сможет победить чемпиона?
Битва «Арсенала» и «Ливерпуля»: прямая трансляция 15 июля, где смотреть, что говорят букмекеры
Владелец «Спартака» Федун предложил создать хештег для судейства команды
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер описал Россию одним словом
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
За отказ удалять запрещенную информацию предложили штраф до 15 миллионов рублей
«Аудитория и рынок созрели»
Россияне все чаще платят за сериалы. Почему это выгодно не только онлайн-кинотеатрам, но и зрителям?
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»
Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
Раскрыт способ взлома Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Все материалы
Ценности
Беременная супермодель Джиджи Хадид показала живот в прямом эфире
Бодипозитивная певица показала целлюлит на видео в трусах и вдохновила фанатов
Дженнифер Лопес снялась в кожаном нижнем белье и восхитила фанатов
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Модель порадовала фанатов снимком в прозрачном наряде без белья
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Живого младенца выкопали из могилы
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Назван опасный метод похудения при работе в офисе
Обиженный покупатель подбросил опасных змей на заправочную станцию
Все материалы
Maserati показала свой первый гибрид
Забытые концепты: Peugeot 607 Feline
Необычный родстер, который можно записать в отцы модели RCZ
Раскрыта внешность электрического кроссовера Skoda Enyaq
«Шестой» Ford Bronco
Самое главное о возрожденном внедорожнике
В России появится юбилейная версия Audi A6 allroad quattro
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
«Красивые номера» позволят передавать по наследству
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы