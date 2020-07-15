Россиян призвали не ждать нормальной погоды

Ливни в Москве и экстремальная жара в Якутии — это последствия изменений климата. Со временем таких нетипичных для конкретных регионов погодных явлений станет только больше, считают ученые. Своими наблюдениями они поделились с газетой «Известия».

По словам экспертов, над Москвой установилась ложбина низкого давления, поэтому столицу буквально заливает дождями. А вот на востоке страны действует гребень высокого давления. На Урал движется не только антициклон, но и горячие воздушные массы из Казахстана, Средней Азии и Ирана. Температура воздуха там может повыситься до 40 градусов.

В якутском Верхоянске впервые было зафиксировано плюс 38 градусов, хотя населенный пункт расположен в полюсе холода. Именно там была выявлена самая низкая температура на Северном полушарии — минус 67,8 градуса. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, из-за антициклона в Якутии постоянно прогревается земля. Поэтому столбики термометров и достигли такой отметки.

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Ученые призвали россиян не ждать возвращения нормальной погоды. С потеплением климата меняется не только температура воздуха, но и характер осадков. Если раньше в России преобладали затяжные дожди, то теперь — ливневые. «На 30 сухих дней раньше было пять дождливых, которые распределялись равномерно: солнечная неделя, потом дождь, и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди», — пояснил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Чтобы изменить климатическую ситуацию, считает эксперт, Россия должна во многом пересмотреть количество и способы сжигания топлива. По его словам, стоит отказаться от угля как средства отопления домов. Также больше внимания нужно уделять профилактике и тушению лесных пожаров.

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