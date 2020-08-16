Названы регионы России с завершившимся купальным сезоном

В нескольких регионах России завершился купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Вильфанд отметил, что водоемы в Москве уже не прогреются. Также, по его словам, севернее Москвы купальный сезон «точно завершился». Так, температура воды не подходит для купания в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. В Санкт-Петербурге купальный сезон тоже окончен.

Как добавил Вильфанд, взрослые, особенно закаленные, могут купаться в холодной воде. «У них понимание сезона свое», — подчеркнул он. Однако под купальным сезоном подразумевают «понижение температуры до некомфортной для купания детей», дети — это «индикатор».

Ранее Вильфанд назвал сроки возвращения летней жары в центр европейской территории России. По его словам, начиная с 20 августа погода все больше будет напоминать летнюю. Так, днем температура будет подниматься до 24-28 градусов.