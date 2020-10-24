Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину аномально теплой погоды в России. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд отметил, что европейская часть страны оказалась под влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. В связи с этим дневные температуры в ближайшие выходные будут превышать норму на 6-8 градусов. «В конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы», —

подчеркнул он.

Синоптик рассказал, что в выходные температурный фон в столице ожидается около 12 градусов, однако в воскресенье пройдут небольшие осадки.

Ранее Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов страны. Он сообщил, что на следующей неделе температура выше нормы будет на севере Якутии и на Камчатке, а в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов ожидается прохладная погода.

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