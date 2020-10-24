Российским водителям раскрыли подходящую для замены шин погоду. Эксперты рассказали «Известиям», при какой температуре стоит менять летние шины на зимние.

Мастер спорта международного класса по автоспорту Татьяна Елисеева посоветовала переобуваться при среднесуточной температуре воздуха плюс 5 градусов. В средней полосе такая температура обычно наступает в середине октября.

В Москве лучше всего переобувать автомобиль около 1 ноября, независимо от погоды, считает гонщик и автор книг по секретам вождения автомобиля Михаил Горбачев. По его словам, утром асфальт очень холодный, также может быть наледь, изморозь на виадуках или мостах. «Из-за того что на зимних шинах вы проездите на две-три недели больше по асфальту, ничего не изменится, износ будет минимальным. Но достаточно одного неожиданного выпадения снега, и вы становитесь действующим лицом драмы "День жестянщика"», — отметил Горбачев.

Экс-пилот «Формулы 1» Сергей Сироткин рассказал, что лучше отталкиваться от погоды и не ждать первого снега. «Когда температура опускается ниже 3-5 градусов по Цельсию, летняя резина перестает работать — она, скажем так, деревенеет. Понятно, разные составы от разных производителей чуть по-разному себя проявляют, но тем не менее такая тенденция есть», — поделился Сироткин.

Ранее в октябре сообщалось, что оптимальное время для сезонной замены шин с летних на зимние — когда среднесуточная температура опускается ниже 5-7 градусов по Цельсию. Такой совет россиянам дал автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».