Россиянин устроил гонку с полицией без колеса и допил пиво при задержании

YouTube / блокнот+

В Воронеже пьяный россиянин устроил гонки с полицией на автомобиле без колеса и допил пиво при задержании. Произошедшее попало на видео, снятое одним из сотрудников ДПС, его опубликовало издание «Блокнот Воронеж».

На записи видно, как ярко-зеленый автомобиль едет по дороге, высекая искры, иногда выезжая на встречную полосу. В какой-то момент он останавливается. В следующем кадре показано, что у машины нет переднего колеса. Ее водитель во время осмотра автомобиля допивает пиво из бутылки, на этом запись заканчивается. Как пишет «Блокнот Воронеж», автомобиль лишился колеса, когда ехал по улице Ленина в сторону Северного моста — там он наехал на бордюр, потерял колесо и вылетел на встречку.

Водителем оказался 28-летний житель Новоусманского района. В отношении него составили административные протоколы, суд назначил ему 10 суток ареста.

Ранее в Санкт-Петербурге фура два километра ехала с мертвым водителем за рулем. На опубликованных кадрах видно, как грузовик Volvo виляет из стороны в сторону без включения фар при перестроении, затем врезается в ограждение. В ГИБДД уточнили, что грузовик также столкнулся с легковым автомобилем Renault.