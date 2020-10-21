В Петербурге фура с мертвым водителем проехала два километра и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель умер за рулем фуры. Машина два километра проехала с мертвым мужчиной за рулем и попала на видео. Запись публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Видео было снято на 46-м километре кольцевой автомобильной дороги. На опубликованных кадрах видно, как грузовик Volvo виляет из стороны в сторону без подачи световых сигналов при перестроении, затем он врезается в ограждение.

В пресс-службе регионального ГИБДД рассказали, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем Renault и на 48-м километре наехал на силовое ограждение, после чего остановился.

По информации агентства, погибший водитель — мужчина средних лет. Причина смерти остается неизвестной.

Ранее в Находке Приморского края местный житель Василий Бернюков остановил полный автобус после смерти водителя и спас находившихся в салоне людей. Он отметил, что если бы он не среагировал на случившееся с водителем, то автобус мог съехать в кювет, поскольку все произошло на повороте.