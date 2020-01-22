Таксист умер у столичного аэропорта после 28 часов за рулем и девяти энергетиков

В подмосковном Домодедове у аэропорта умер 29-летний таксист, уроженец Таджикистана. Он скончался прямо за рулем после 28 часов непрерывной работы и девяти банок энергетика. Об этом сообщает «Регион Online» со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, у водителя остановилось сердце, когда он разворачивался на невысокой скорости. В этот момент таксист слегка задел другой автомобиль.

Собеседник агентства уточнил, что погибший работал одновременно по трем агрегаторам. Перед смертью он выпил девять банок энергетика.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка по факту трагедии.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва. Супервайзер требовал от 20-летнего Артыка Орозалиева доставлять заказы максимально быстро. Он упал с велосипеда и умер на улице в фирменной одежде сервиса. Причиной смерти мог стать сердечный приступ.

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