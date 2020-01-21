Московский таксист отомстил отказавшему ему в сексе иностранцу

В Москве водитель такси отомстил клиенту-иностранцу, который отказал ему в половой связи. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, сообщает РЕН ТВ во вторник, 21 января.

По информации телеканала, инцидент произошел на Лужнецкой набережной в центре столицы. Как рассказал 28-летний гражданин Туниса, по пути домой в один из западных районов города таксист, с которым они ранее не были знакомы, предложил ему заняться сексом.

После того как иностранец отказал водителю, между ними начался конфликт. В результате таксист высадил тунисца, ударил его кулаком в лицо и скрылся с места происшествия.

Известно, что по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

20 ноября прошлого года сообщалось, что московский таксист похитил двоих иностранных туристов после того, как они отказались платить 10 тысяч рублей за поездку из ночного клуба в отель. Пассажиры попытались скрыться, но таксист догнал их, силой посадил в другой автомобиль, после чего отвез к банкомату и потребовал снять деньги.

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