Таксист похитил иностранцев из-за отказа заплатить за поездку 10 тысяч рублей

Московский таксист похитил двоих иностранных туристов после того, как они отказались платить десять тысяч рублей за поездку из ночного клуба в отель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Иностранцы поймали такси в центре города, на улице Большая Дмитровка. По прибытии в гостиницу один из туристов попытался расплатиться банковской картой. Однако после того, как таксист заявил, что поездка обошлась иностранцам в десять тысяч рублей, туристы отказались платить.

Пассажиры попытались скрыться, но таксист догнал их, силой посадил в другой автомобиль, после чего отвез к банкомату и потребовал снять деньги.

В июле 2018 года американец во время отдыха в Китае и по ошибке заплатил таксисту 6500 юаней (60 тысяч рублей) вместо 65 (600 рублей). Когда водитель обнаружил на своем кошельке в приложении WeChat слишком большую сумму денег, то захотел вернуть лишнее пассажиру.

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