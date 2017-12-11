Московским таксистам придется выучить английский за полгода

Департаментом транспорта города Москвы разработаны правила аккредитации таксомоторных компаний, которые будут перевозить зрителей матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Среди них есть рекомендация выучить английский язык для общения с пассажирами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 2018 года столичные перевозчики начнут получать аккредитацию для обслуживания пассажиров в дни проведения мундиаля. Для допуска к работе в дни проведения матчей в городе Москве компаниям необходимо оплатить существующие штрафы за нарушение правил дорожного движения, обеспечить соответствие автомобилей требованиям, а также подготовить таксистов.

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«Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места», — сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. В этих целях были разработаны памятки для водителей, содержащие англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

Кузовы и государственные регистрационные знаки автомобилей, обслуживающих зрителей, должны быть желтого цвета, на крышах необходимо разместить опознавательные фонари.

Перевозчикам рекомендуется разработать единую тарифную сетку для работы на стандартных маршрутах, например, до аэропортов, вокзалов, гостиниц, а также до мест проведения мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу-2018.

Церемонии открытия и закрытия мундиаля будут проводиться в Москве 14 июня и 15 июля 2018 года на арене «Лужники». Также матчи будут проходить на стадионе «Спартак».