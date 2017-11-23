Водителей поделят на профессионалов и любителей

Министерство транспорта России по поручению вице-премьера Игоря Шувалова подготовило поправки к закону «О безопасности дорожного движения», предполагающие разделение водителей на профессионалов и любителей. Об этом пишет «Коммерсантъ» в четверг, 23 ноября.

Соответствующая отметка появится в новых удостоверениях. Выданные до принятия законопроекта права будут действительны без нее.

Кандидаты в таксисты, дальнобойщики и водители по найму будут проходить углубленное обучение, для остальных учеников автошкол занятия упростят. Новые программы для тех и других подготовят в Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу.

Поправки Минтранса также предполагают снятие запрета на прием на работу людей с национальными правами стран-членов Евразийского экономического союза.

Идея о разделении водительского сообщества, по данным издания, обсуждалась в марте 2016 году на президиуме Госсовета с участием президента России Владимира Путина. Аналогичная практика реализуется в Евросоюзе, где человека нельзя принять на работу водителем без специальной отметки в правах.