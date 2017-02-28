Автошколы предложили ограничить водителей-новичков в езде по ночам

Союз автошкол Москвы подготовил предложения по изменению порядка обучения будущих водителей, в частности, выступив за введение двухлетнего испытательного срока для новичков и ряд других ограничений. Об этом пишут во вторник, 28 февраля, «Известия».

Инициативы, как рассказал председатель союза Александр Ачкасов, планируется обсудить на встрече с главой ГИБДД Виктором Ниловым, которая состоится в начале марта. Помимо временного водительского удостоверения автошколы предлагают ввести для новичков ограничения по скоростному режиму, перевозке пассажиров, езде в темное время суток и по автомагистралям.

Кроме того, водителей предлагают обязать возить с собой медицинские справки, которые необходимо будет предъявлять по требованию автоинспектора.

«Ограничения должны... отвечать соображениям безопасности, быть разумно обоснованными, понятными для начинающего водителя и легко контролируемыми. Необходим также механизм обмена временного водительского удостоверения на постоянное с учетом допущенных начинающим водителем нарушений — по степени их опасности для окружающих», — заявил Ачкасов.

Предлагает Союз автошкол изменить и программы обучения будущих водителей а также порядок сдачи экзаменов. В частности, планируется знакомить учеников с типичными аварийными ситуациями и путями их предотвращения. При сдаче экзамена по вождению, по замыслу авторов инициативы, в первую очередь станут проверять способность учеников своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и «сформировать безопасное пространство вокруг своей машины».

Как отмечают «Известия», если Виктор Нилов поддержит инициативу автошкол, подготовка к внесению поправок в нормативные акты начнется в ближайшее время и может быть завершена до конца текущего года.

В октябре главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе предложил увеличить возраст получения водительского удостоверения с 18 до 21 года, объяснив свою инициативу тем, что у молодых людей отсутствует чувство опасности. В том же месяце в ГИБДД рассказали о планах введения психологического теста для автомобилистов аналогичного немецкому «тесту на идиота».

В сентябре в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение новой категории прав для граждан от 16 до 18 лет.

Согласно действующим правилам, гражданин России может получить водительские права на управление легковым автомобилем и мотоциклом с 18 лет после успешного прохождения теоретической и практической части экзамена на вождение.