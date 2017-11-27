Арабы арестовали туриста за видеосъемку в аэропорту

Туриста из США задержали и оштрафовали в Абу-Даби (ОАЭ) за видеосъемку при прохождении проверки в аэропорту. Об этом сообщает The National.

Отец и сын Джозеф и Джонатан Ли возвращались в Техас после выходных, проведенных в Бангкоке. Во время пересадки в Абу-Даби они совершили прогулку по городу, а по возвращении в аэропорт старший мужчина был направлен на повторную проверку службой безопасности. При прохождении процедуры 59-летний американец включил камеру мобильного телефона, за что был задержан.

Как сообщает издание, сын не ожидал, что проверка отца закончится арестом, поэтому зарегистрировался на рейс и вернулся домой. Джозеф Ли будет депортирован из столицы Объединенных Арабских Эмиратов после оплаты штрафа в 10 тысяч дирхамов (158 тысяч рублей).

«Я уверен, что он начал съемку, потому что с ним обращались грубо или несправедливо, а в Абу-Даби это является преступлением. Вероятно, за это он был задержан», — отметил Джонатан. По его словам, семья хочет, чтобы правительство ОАЭ узнало, что у мужчины не было плохих намерений. «Нам важно, чтобы он вернулся домой в целости и сохранности», — добавил он.

Ранее сообщалось, что британец был арестован в Дубае за то, что не оплатил таксисту поездку стоимостью 2 фунта стерлингов (около 150 рублей).