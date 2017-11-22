Нигерийцы посулили туристу из Саудовской Аравии секс с блондинкой и ограбили его

В Дубае троих граждан Нигерии осудили на полгода тюрьмы за ограбление иностранца, сообщает Gulf News.

Девушка из Нигерии и двое ее подельников в мобильном приложении знакомств предложили туристу из Саудовской Аравии заняться сексом за деньги с блондинкой европейской внешности, разместив фейковую фотографию.

Местом встречи назначили отель в Дубае в районе Манхул. Когда саудовец приехал туда, его встретила 22-летняя нигерийка и сказала, что блондинка скоро придет. Однако затем она сообщила гостю, что ему придется заняться сексом с ней. Иностранец отказался.

Нигерийка позвонила двум своим товарищам, мужчинам 25 и 27 лет, которые ворвались в номер, заставили саудовца раздеться, сфотографировали его и стали угрожать, что выложат снимки в интернет.

Турист отдал налетчикам 1000 дирхам (16 тысяч рублей) и свои дорогие часы. Когда его отпустили, он обратился в полицию.

Подозреваемых задержали и осудили за нарушение неприкосновенности личной жизни и грабеж. После конца срока тюремного заключения нигерийцев депортируют из Дубая.



