Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне

Экспедиция Water Diaries («Дневники воды») отправится при поддержке автомобильной марки Land Rover в Иорданию, чтобы изучить способы добычи воды бедуинами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 28 октября.

Стипендиаты Land Rover и Королевского географического общества Великобритании совершат путешествие на специально подготовленных внедорожниках Discovery. В Иорданию отправится команда из трех человек во главе с учителем географии католической школы Святого Петра в британском Солихалле Фергалом О’Нуалленом. Также в экипаж вошли доктор Шэйн Макгиннесс и режиссер-документалист Темучин Доран, который планирует организовывать еженедельные прямые эфиры для интересующихся географией школьников.

В течение месяца команда планирует изучать способы, при помощи которых племена бедуинов находят и перевозят воду в районе Вади-Рам.

«Партнерство с Королевским географическим обществом очень важно для нас: так мы вносим вклад в развитие исследовательской деятельности и образования. Мы увеличили погрузочный объем автомобиля, емкость аккумулятора, а также оснастили Discovery тентами для укрытия от жары и палящего солнца. Это позволит команде жить, работать и вести эфир в комфортных условиях, невзирая на климат», — прокомментировал новость директор по опытному маркетингу Jaguar Land Rover

Марк Кэмерон.

