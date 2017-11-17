Авиационных хулиганов лишат полетов на год

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о черных списках для авиакомпаний. Перевозчики получат возможность включать в них дебоширов и не пускать их на борт самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оказаться в списке можно, если не выполнять законные распоряжения командира воздушного судна, хулиганить или делать что-то, угрожающее безопасной эксплуатации транспортных средств.

Пассажир-правонарушитель попадет в список в течение 30 дней после признания его виновным в суде и будет находиться там в течение год.

Тем не менее, существуют исключения: авиакомпания обязана пустить на борт пассажира из списка, если он возвращается на родину из места, откуда в Россию можно добраться только самолетом или если его приговорили к депортации из РФ туда, куда можно добраться только по воздуху. А также, если человек едет к месту лечения или обратно, сопровождает туда инвалида или летит на похороны родственника. Однако все эти причины надо подтвердить документом, иначе перевозчик имеет право не продать билет.