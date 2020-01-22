Россиянин остановил такси ради курения, пригрозил водителю пистолетом и обокрал

Житель Южно-Сахалинска угрожал таксисту пистолетом и попытался угнать его автомобиль после того, как таксист остановился, чтобы пассажир покурил. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Сахалинской области.

По данным главка, в ночь на 22 января в дежурную часть МВД по городу обратился 47-летний таксист. Он рассказал, что около 23 часов вечера ему поступил заказ на перевозку пассажиров по областному центру. В дороге пассажир захотел закурить, но так как в салоне курить запрещено, таксист остановился на обочине.

В это время пассажир достал пистолет и стал угрожать водителю — он потребовал выйти из машины и оставить ключи в замке зажигания. Водитель, в свою очередь, вытащил ключи и попытался сбежать. Нападавший погнался за ним, но его спугнула проезжавшая машина, и он скрылся, однако украл телефон таксиста стоимостью 10 тысяч рублей.

Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 20-летний житель областного центра, ранее судимый за угон и кражу. В его квартире обнаружили телефон таксиста и пневматический пистолет. Злоумышленника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК («Разбой»).

Ранее сообщалось, что в Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист. Женщину госпитализировали с ушибом головы и подозрением на сотрясение мозга. В ориентировке полицейских значится автомобиль Renault Logan с петербургскими номерами. Проводится проверка.

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