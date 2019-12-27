Российский таксист принял роды у пассажирки

В Самаре таксист принял роды у местной жительницы и отвез ее с ребенком и мужем домой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам мужа женщины Фарида, 25 декабря он отправился на такси к родственникам, у которых гостила беременная жена, чтобы забрать ее домой. В пробке у женщины начали отходить воды.

«Я просто не знал, что делать. <...> Вокруг пробка, у меня руки трясутся. И тут мне водитель объявляет, мол, спокойно, сейчас родим. Я-то вообще думал, что он нас из машины выгонит», — вспомнил Фарид. По его словам, водитель Денис съехал на обочину дороги, остановил автомобиль и сам все сделал, пока он, отец ребенка, «трясся рядом».

После родов Денис отвез семейную пару домой, откуда роженицу с ребенком забрала в роддом скорая. В разговоре с изданием он пояснил, что его девушка работала акушеркой, поэтому он знал, как принимать роды. Кроме того, по его словам, в машине было две аптечки.

Отец ребенка отметил, что раньше они с женой хотели назвать сына Марселем, но теперь решили дать ему имя Денис. Семья надеется, что таксист станет крестным ребенка. «Мы вообще с женой и второго планируем, так что в следующий раз — только к Денису!» — пошутил Фарид.

В июне этого года в одном из автобусов Красноярска местная жительница родила ребенка в салоне пассажирского автобуса №64. Когда у 36-летней беременной пассажирки начались схватки, водитель сразу скорректировал маршрут и поехал в роддом. Ребенок получил право на пожизненный бесплатный проезд на городском общественном транспорте.

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