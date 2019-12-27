В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку

В Петербурге 25-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 22 декабря у Гранд-отеля на Михайловской улице в Центральном районе города водитель такси ударил пострадавшую по голове, после чего заставил ее заниматься с ним оральным сексом. Девушка обратилась в полицию через четыре дня, 26 декабря.

Девушку госпитализировали с ушибом головы и подозрением на сотрясение мозга. В ориентировке полицейских значится автомобиль Renault Logan с петербургскими номерами. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине. 30-летнего водителя задержали, на допросе он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).

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