Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва. Об этом сообщил пользователь в закрытом паблике «Плохие новости 18+» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, супервайзер требовал от 20-летнего Артыка Орозалиева доставлять заказы максимально быстро. Он упал с велосипеда и умер на улице в фирменной одежде сервиса. Причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Согласно данным сообщества, 18 апреля тело погибшего находилось в морге Красногвардейского района как невостребованное. Супервайзер «Яндекс.Еды» по Санкт-Петербургу отказывается признавать ответственность за смерть подчиненного.

Как рассказала руководитель PR-службы сервиса Ася Шестакова радиостанции «Говорит Москва», в ближайшее время будут рассмотрены варианты возможного контроля переработок в приложении. Так, в результате инцидента время работы сотрудников планируется ограничить. Шестакова добавила, что сотрудники «Яндекс.Еды» уже связались с родственниками погибшего.

«Для нас и наших партнеров этот случай означает, что нужно более внимательно относиться к нагрузке курьеров, даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства», — уточнила Шестакова.

В марте пользователи сети обратили внимание на фото женщины в форме сервиса «Яндекс.Еда», которая доставляла заказ вместе с ребенком в детской коляске. Курьером оказалась жительница Ростова-на-Дону, которой пришлось выйти на работу из-за того, что ее мужа забрали в армию. По словам ростовчанки, в коляске находилась ее девятимесячная дочь, которую не с кем было оставить.

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