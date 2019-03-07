Разлученная с мужем россиянка с младенцем стала курьером и прославилась

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Лада Королева

Пользователи сети обратили внимание на фото женщины в форме сервиса «Яндекс.Еда», которая доставляла заказ вместе с ребенком в детской коляске. Курьером оказалась жительница Ростова-на-Дону, которой пришлось выйти на работу из-за того, что ее мужа забрали в армию, сообщает портал 161.ru.

В начале марта снимок опубликовали в сообществе «Ростов Главный» во «ВКонтакте», и он быстро распространился в сети. Как рассказала порталу запечатленная на фото 18-летняя Лада Королева, ее случайно сфотографировали на улице в первый рабочий день, а потом, что она стала известной среди пользователей соцсетей, ей сообщили знакомые, которые прислали ссылку на публикацию.

По словам ростовчанки, в коляске находилась ее девятимесячная дочь, которую не с кем было оставить. Самой же ей было необходимо выйти на работу: мужа Лады Селиверста недавно забрали в армию, а выплачиваемого на ребенка пособия на жизнь не хватало. Как отметила женщина, клиенты очень удивлялись, увидев, что заказ им доставила молодая мама с ребенком.

После того, как фото Лады разошлось по соцсетям, ей начали активно предлагать помощь. Так, одна женщина подарила ей два детских комбинезона, а другие жители города принесли упаковки с подгузниками и детским питанием. Кроме того, когда о ситуации ростовчанки узнали в службе доставки «Яндекс.Еда», ей позвонили из компании и предложили более комфортные условия и индивидуальный график работы.

Помочь Ладе пообещали и в другой компании, занимающейся доставкой еды, Delivery Club. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, женщине предложат стать курьером Delivery Club и вне зависимости от ее решения помогут с поиском няни или устройством ребенка в ясли, а также покупкой детского питания.

Историей Лады заинтересовались и на телевидении. Как сообщил порталу 161.ru официальный представитель Первого канала в Южном федеральном округе Евгений Овчинников, ростовчанка уже заключила контракт на участие в одном из ток-шоу, которое выйдет в эфир в ближайшее время.

В феврале в сети стал вирусным снимок, на котором доставщики еды разных компаний были запечатлены в объятиях.

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