Россияне сделали тату с логотипом пиццерии и задолжали налог

Участников тату-конкурса Domino's Pizza на бесплатную пиццу обязали выплачивать налоги на доходы компании. Об этом сообщает издание Daily Storm.

По правилам акции «Домино'с навсегда», участники должны были сделать татуировку с логотипом компании и выложить в интернет с хештегом #доминоснавсегда. Победители конкурса получили сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет. По условиям акции, татуированные участники также обязали себя 30 раз в год посещать пиццерию, сохранять чеки и упоминать компанию в положительном ключе в социальных сетях.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с правилами проведения акции «Домино'с навсегда», в начале 2019 года победители конкурса начали получать СМС-сообщения от компании о задолженности НДФЛ (налог на добавленную стоимость). Их предупредили, что задолженность нужно погасить самостоятельно. Как говорилось в сообщениях, «задолженность возникла в связи с получением дохода в натуральной форме (пицца Domino's)».

По данным издания, «пожизненная» пицца расценивается как доход участника акции. Об этом их предупреждали в сентябре 2018 года. Так, пиццерия Domino's выступила в качестве налогового агента по НДФЛ и должна была удержать налог с дохода едой.

По словам источника издания, победители конкурса должны будут выплачивать четыре тысячи рублей ежегодно. Подчеркивается, что они должны каждый год посещать офис Domino's и подтверждать наличие татуировки с логотипом компании. Только после этого налогоплательщики смогут получить новые купоны на пиццу.

В пресс-службе компании изданию сказали, что победители конкурса стали «заложниками российского законодательства». Кроме того, их заказы по бесплатным купонам — «самые низкоприоритетные», заявили там. Некоторые точки сети могут отказаться везти им пиццу из-за высокой нагрузки.

Компания также отметила, что снизила цену на пиццу до 150 рублей ради победителей конкурса. Это позволит снизить сумму выплат по НДФЛ.

В 2018 году жители Волгограда четыре часа стояли в очереди за акционной пиццей по 100 рублей. Некоторые начали продавать свои места в толпе за 1000 рублей.

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