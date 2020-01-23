Смерть таксиста у московского аэропорта после 28 часов за рулем опровергли

В МВД опровергли смерть 29-летнего таксиста, уроженца Таджикистана, который якобы погиб после 28 часов за рулем и девяти банок энергетика в подмосковном Домодедове у аэропорта. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале со ссылкой на МВД.

«По словам представителей МВД, за последнее время в Домодедово не было подобных случаев, тем более трудолюбивых таксистов», — пишет издание.

О смерти таксиста сообщало издание «Регион Online» со ссылкой на информированный источник, по словам которого у водителя якобы остановилось сердце, когда он разворачивался на невысокой скорости.

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