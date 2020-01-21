Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом

В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

Инцидент произошел утром 21 января. В результате столкновения машины с домом пассажирка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку. Причина смерти таксиста не уточняется.

Ранее в Москве водитель такси отомстил клиенту-иностранцу, который отказал ему в половой связи. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Как рассказал 28-летний гражданин Туниса, по пути домой в один из западных районов города таксист, с которым они ранее не были знакомы, предложил ему заняться сексом. После того как иностранец отказал водителю, между ними начался конфликт. В результате таксист высадил тунисца, ударил его кулаком в лицо и скрылся с места происшествия.

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